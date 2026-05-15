«За этим приятно наблюдать». Синицина — о возвращении Трусовой на турниры

Двукратный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина высказалась о перспективах Камилы Валиевой и Александры Трусовой после возвращения на лёд.

— Российские болельщики приветствовали Камилу Валиеву, которая вернулась к соревнованиям после долгого перерыва. Сможет ли она, на ваш взгляд, выйти на прежний высокий уровень?

— Здесь всё зависит от желания и готовности Камилы тренироваться, чтобы вернуться к прежней спортивной форме. Если она поставит перед собой такую цель, думаем, у неё всё получится. Мы желаем ей в этом только удачи.

— О намерении возобновить карьеру заявила и Александра Трусова. Чего стоит ждать от неё на турнирах?

— Мы видим, как быстро Саша приходит в форму. Сейчас она делает четверные прыжки, тройной аксель, и за этим приятно наблюдать. Она огромная молодец, при таком рвении уже в ближайшее время Саша сможет показать хорошие результаты на турнирах. Желаем, чтобы у неё всё получилось, — приводит слова Синициной «Газета.Ru».