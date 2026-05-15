Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«За этим приятно наблюдать». Синицина — о возвращении Трусовой на турниры

«За этим приятно наблюдать». Синицина — о возвращении Трусовой на турниры
Комментарии

Двукратный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина высказалась о перспективах Камилы Валиевой и Александры Трусовой после возвращения на лёд.

— Российские болельщики приветствовали Камилу Валиеву, которая вернулась к соревнованиям после долгого перерыва. Сможет ли она, на ваш взгляд, выйти на прежний высокий уровень?
— Здесь всё зависит от желания и готовности Камилы тренироваться, чтобы вернуться к прежней спортивной форме. Если она поставит перед собой такую цель, думаем, у неё всё получится. Мы желаем ей в этом только удачи.

— О намерении возобновить карьеру заявила и Александра Трусова. Чего стоит ждать от неё на турнирах?
— Мы видим, как быстро Саша приходит в форму. Сейчас она делает четверные прыжки, тройной аксель, и за этим приятно наблюдать. Она огромная молодец, при таком рвении уже в ближайшее время Саша сможет показать хорошие результаты на турнирах. Желаем, чтобы у неё всё получилось, — приводит слова Синициной «Газета.Ru».

Материалы по теме
Кацалапов: конкурентов у Сизерона сейчас нет. Они с Фурнье Бодри провели большую работу
Материалы по теме
Баланс искусства и спорта. Как фигуристам ставят программы?
Баланс искусства и спорта. Как фигуристам ставят программы?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android