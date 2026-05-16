Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бенуа Ришо поделился процессом постановки программы Камилы Валиевой

Бенуа Ришо поделился процессом постановки программы Камилы Валиевой
Комментарии

Известный французский хореограф Бенуа Ришо опубликовал в социальных сетях отрывок новой программы российской фигуристки Камилы Валиевой. Ради сотрудничества с Валиевой Ришо задержался в России на несколько дней.

Бенуа Ришо прилетел в Новогорск в этом месяце для постановки программ российским спортсменам. Хореограф успел поработать с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым, Александрой Игнатовой (Трусовой) и Евгением Семененко.

На Олимпиаде-2026 в Милане Ришо поставил 27 программ для спортсменов из 13 стран. Также Бенуа является обладателем ежегодной премии ISU Skating Awards 2026 в номинации «Лучший хореограф».

Материалы по теме
Видео
«Культурный обмен». Трусова и Ришо приняли участие в тренде про славянский взгляд
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android