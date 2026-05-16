Бенуа Ришо поделился процессом постановки программы Камилы Валиевой

Известный французский хореограф Бенуа Ришо опубликовал в социальных сетях отрывок новой программы российской фигуристки Камилы Валиевой. Ради сотрудничества с Валиевой Ришо задержался в России на несколько дней.

Бенуа Ришо прилетел в Новогорск в этом месяце для постановки программ российским спортсменам. Хореограф успел поработать с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым, Александрой Игнатовой (Трусовой) и Евгением Семененко.

На Олимпиаде-2026 в Милане Ришо поставил 27 программ для спортсменов из 13 стран. Также Бенуа является обладателем ежегодной премии ISU Skating Awards 2026 в номинации «Лучший хореограф».