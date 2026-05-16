Александр Энберт: Бенуа Ришо привнесёт новое российским фигуристам

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 в парном катании Александр Энберт высказался о том, что известный французский хореограф Бенуа Ришо прилетел в Россию, чтобы поставить программы на сезон-2026/2027 некоторым фигуристам, в частности, Камиле Валиевой и Александре Игнатовой (Трусовой).

«Это здорово! В спорте и в фигурном катании очень важно обмениваться опытом и ездить на сборы с разными специалистами. Открытый мир даёт огромное количество преимуществ. Сейчас, к сожалению, это не получается делать в большом количестве. Но всё-таки приятные моменты такого международного сотрудничества происходят. Дело не в том, что у нас некому поставить программы.

У нас прекрасные постановщики. На чемпионате России все программы классные и разные. Но всё равно Бенуа привнесёт что-то новое. В интерпретации наших спортсменов я уверен, что его программы будут отличаться. У каждого человека есть свой стиль. Это большой плюс, что Бенуа Ришо свои знания передаст нашим спортсменам, а они покажут что-то красивое, опираясь на свой опыт», — сказал Александр Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.