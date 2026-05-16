«Я буду усердно заниматься как учёбой, так и спортом». Кагияма — о перерыве в карьере

Четырёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр японский фигурист Юма Кагияма сообщил, что взял перерыв в карьере ради окончания учёбы в университете. В апреле Кагияма объявил о планах взять перерыв в спортивной карьере. Сейчас же он дополнил, что такое решение было принято для окончания обучения в университете.

«Последние несколько лет я не мог посещать занятия в университете. Хочу сделать всё возможное, чтобы окончить учёбу за этот год. Я буду и дальше усердно заниматься как учёбой, так и спортом», – приводит слова Кагиямы Nikkan Sports.

Юма Кагияма четыре раза становился серебряным призёром Олимпийских игр (дважды в командном первенстве) и три раза серебряным призёром чемпионатов мира.