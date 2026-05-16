Энберт: Трусова получит эксклюзивный опыт в работе с хореографом Бенуа Ришо

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 в парном катании Александр Энберт высказался о том, что известный французский хореограф Бенуа Ришо поставит одну из программ на сезон-2026/2027 серебряному призёру Олимпиады-2022 Александре Игнатовой (Трусовой).

«Александра ранее работала с Даниилом Глейхенгаузом, который тоже является постановщиком высочайшего уровня. Здесь скорее вопрос не в уровне постановщиков, а в личности, знаниях и умениях. Это свежий взгляд, который поможет Трусовой раскрыть её новые грани таланта. Это классно. Конечно, работа Александры с Бенуа Ришо — это эксклюзивный опыт, если раньше она с ним не сотрудничала», — сказал Александр Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.