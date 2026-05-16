Бенуа Ришо поделился совместным фото с Александрой Трусовой и её сыном

Известный французский хореограф Бенуа Ришо, сотрудничающий со многими зарубежными фигуристами, опубликовал у себя на странице в соцсети совместное фото с серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 Александрой Трусовой и её девятимесячным сыном Михаилом.

Фото: Личный архив Бенуа Ришо

Ранее стало известно, что Ришо прибыл в Москву для создания новых программ нескольким российским фигуристам. Хореограф станет автором постановок для Александры Трусовой, Камилы Валиевой, Евгения Семененко, Василисы Кагановской/Максима Некрасова, Марии Фефеловой/Артёма Валова.

Трусова ранее объявила о намерении вернуться в спорт после родов. На тренировках нескольких ледовых шоу в этом году фигуристка исполняла четверные лутц и тулуп, а также тройной аксель.

