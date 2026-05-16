Берулава отреагировал на новость о его с Метёлкиной летней подготовке в школе Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 и чемпион Европы по фигурному катанию Лука Берулава, выступающий в спортивной паре с Анастасией Метёлкиной, прокомментировал новость, что он с партнёршей пройдёт предсезонную подготовку в центре Этери Тутберидзе у Станислава Морозова.

«Мы действительно решили с Настей провести предсезонную подготовку в Москве — на катке Этери Тутберидзе, в группе Станислава Морозова. Причина в первую очередь логистическая. Из Москвы перелёты проще и короче. Мы часто бываем в Грузии, там сейчас построили новый каток с хорошими условиями. Да и на соревнования летать из Перми объективно сложнее.

Ещё один фактор — хочется быть ближе к нашим семьям, тренировки в Москве позволят нам чаще видеться — для нас с Настей это очень важно.

С Павлом Слюсаренко у нас очень тёплые отношения — и речи не было о каких-то ссорах. Он мне в спорте как отец, я очень благодарен им с Егором Закроевым за всё, что они для нас делают. Мы остаёмся на связи.

В Москве у нас будет шанс поработать над программами, скольжением — мне кажется интересным посотрудничать с разными специалистами. Когда мы задумались о том, чтобы попробовать пожить в Москве, сразу на ум пришло имя Стаса Морозова. Он мой первый тренер в парном катании, и это был логичный выбор. Мы давно знакомы, он отличный специалист.

Конечно, я сразу позвонил Диме Козловскому — и уточнил, не против ли он нашего приезда. Дима нас поддержал, сказал, что будет рад такому спаррингу. Но говорить о каком-то переходе пока преждевременно», — приводит слова Берулавы журналист Майя Багрянцева у себя в телеграм-канале «Всем лутц!».

Фигуристы на постоянной основе тренируются в Перми у Павла Слюсаренко и представляют сборную Грузии. В штабе Станислава Морозова в Москве занимаются чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.