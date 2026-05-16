«Интересный опыт международного сотрудничества». Федченко — об участии в сборах Ришо

Российский тренер по фигурному катанию Софья Федченко сообщила, что французский хореограф Бенуа Ришо пригласил её на сборы.

«Бенуа пригласил меня поработать на его сборе, и для меня это интересный опыт международного сотрудничества. Также это отличная возможность для детей потренироваться рядом с сильными иностранными фигуристами, поработать с разными тренерами, получить новый опыт и сменить обстановку. В нынешних условиях такие сборы особенно полезны для развития спортсменов», — приводит слова Федченко «Матч ТВ».

Напомним, Бенуа Ришо прилетел в Россию для постановки программ многим именитым российским фигуристам: Камиле Валиевой, Александре Игнатовой (Трусовой), Василисе Кагановской и Максиму Некрасову.

