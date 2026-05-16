Все новости
Гийом Сизерон поставил произвольную программу Сюну Сато

Двукратный олимпийский чемпион французский фигурист Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду, поставил новую произвольную программу обладателю серебряной и бронзовой медалей Олимпиады-2026 японскому одиночнику Сюну Сато. Об этом Сизерон сообщил у себя на странице в соцсети.

Фото: Личный архив Гийома Сизерона

Постановка создавалась в соавторстве Сизерона с хореографом Сэмом Шуинаром.

Сюн Сато является также обладателем бронзовых медалей чемпионата мира и финала Гран-при ISU.

Сизерон на минувших Играх выиграл второе в карьере олимпийское золото уже с новой партнёршей — Лоранс Фурнье Бодри. Предыдущую победу он одержал в 2022 году вместе с Габриэлой Пападакис.

