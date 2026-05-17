«Надеюсь на дальнейшее сотрудничество». Валиева поблагодарила Ришо за постановку её номера

Российская фигуристка Камила Валиева в социальных сетях опубликовала фото с известным французским хореографом Бенуа Ришо и поблагодарила его за постановку её новой программы.

Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

«Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество», – подписала фото Валиева.

Ранее Ришо опубликовал в социальных сетях отрывок новой программы Валиевой. Ради сотрудничества с Камилой Бенуа задержался в России на несколько дней.

Бенуа Ришо прилетел в Новогорск в этом месяце для постановки программ российским спортсменам. Хореограф успел поработать с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым, Александрой Игнатовой (Трусовой) и Евгением Семененко.