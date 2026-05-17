«Цена вполне адекватная». Траньков — о чемпионате мира по футболу в Америке

Двукратный олимпийский чемпион 2024 года по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал обстановку в США в связи с предстоящим чемпионатом мира — 2026 по футболу.

«К сожалению, во время чемпионата мира у меня будут дела, и из-за этого я на него не попаду. Так бы с удовольствием сходил на матч. Уже давно приценивался, цена вполне адекватная, не намного больше, чем раньше. Из моих знакомых пойдут только те, кто живёт на территории Северной Америки.

Будет ли там безопасно во время проведения турнира? Думаю, должно быть всё в порядке. По крайней мере, я сейчас нахожусь в США по личным делам, и никакого напряжения не ощущается. Ни с каким негативом не сталкивался», — приводит слова Транькова Sport24.