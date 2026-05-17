Никита Михайлов стал автором новой короткой программы для Евгения Семененко

Российский хореограф Никита Михайлов поставил новую короткую программу на сезон-2026/2027 фигуристу Евгению Семененко. Об этом он сообщил у себя на странице в соцсети, опубликовав совместное с Семененко фото.

На какую музыку поставлена программа, хореограф не уточнил.

Евгений Семененко является двукратным чемпионом России (2023, 2024), призёром финалов Гран-при России. Помимо этого, фигурист участвовал в Олимпийских играх — 2022, где занял итоговое восьмое место в личном турнире среди мужчин. Ранее также стало известно, что новую произвольную программу фигуристу поставит французский хореограф Бенуа Ришо.