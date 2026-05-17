«Отличные условия. Здесь классно». Бенуа Ришо — о пребывании в Новогорске

Известный французский хореограф Бенуа Ришо, в мае 2026 года посетивший Россию для постановки программ ряду российских фигуристов, поделился эмоциями от пребывания в подмосковном тренировочном центре «Новогорск».

— Как вам в Новогорске?

— На днях я говорил по телефону со своим лучшим другом, и он сказал, что это отличное место. Не знаю, мне нравится сама энергетика базы в Новогорске. Я в третий раз приезжаю сюда, впервые побывал в 2016-м. Мне нравится здесь всё – атмосфера этого катка, где я чувствую себя как дома, а я не отсюда. Нравится еда. Повара, которые работают здесь, готовят по-домашнему, очень вкусно.

У нас во Франции нет таких больших спортивных объектов, как этот в Новогорске, с доступом к прекрасному катку, с таким хорошим качеством льда. В Новогорске ты можешь жить, готовиться к предстоящим стартам, отдыхать после тренировок.

И ещё здесь есть то, чему я не могу найти логического объяснения. Обычно я сплю не очень много, а здесь засыпаю как младенец и могу проспать 10 часов. Отличные условия. Здесь классно, — приводит слова Ришо Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).