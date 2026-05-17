«Отнёс бы к новому поколению российских танцоров». Ришо — о Кагановской и Некрасове

Известный французский хореограф Бенуа Ришо, второй год подряд сотрудничающий с российскими фигуристами Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым для постановки им программы, объяснил, почему считает этот дуэт парой «новой волны».

— В недавнем интервью вы назвали Кагановскую – Некрасова парой новой волны. Почему вы так считаете?

— Я полагаю, в любой стране каждому поколению фигуристов присущ свой дух, свои черты, которые проявляются через их программы, через тренеров, множество других факторов. И в России, как мне кажется, пытаются найти баланс между более опытными танцевальными парами и молодыми дуэтами.

Василису и Максима я бы отнёс к новому поколению российских танцоров. Это абсолютно свежая струя, я имею в виду то, как они воспринимают, чувствуют музыку, исполняют элементы, качество их катания, как они скользят… Я вижу, что их внутренняя составляющая абсолютно другая.

Работать с этой парой я начал из-за Алексея и Кати (Алексей Горшков и Екатерина Рязанова. – Прим. «Чемпионата»), потому что у нас сложились прекрасные дружеские отношения. Когда Катя мне однажды позвонила и рассказала об этой паре, о проекте Алексея Горшкова и Анжелики Крыловой, я заинтересовался, потому что в то время вообще не следил за русскими танцорами. И когда я увидел выступление Василисы и Максима, их катание меня тронуло, зацепило. Я почувствовал какую-то связь с этими ребятами и понял, что должен с ними поработать.

И это было здорово. Мы сразу нашли общий язык, я получал от них то, что искал, что хотел найти. Это было уважительное отношение внутри команды, все верили в способности друг друга, и так мы продвигались вперёд.

Порой с танцевальными парами непросто работать, ставить им программы, но с Василисой и Максимом мне с самого начала было легко, — приводит слова Ришо Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).