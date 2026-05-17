Фигурное катание Новости

Бенуа Ришо ответил, с кем из российских фигуристов было его дебютное сотрудничество

Бенуа Ришо ответил, с кем из российских фигуристов было его дебютное сотрудничество
Известный французский хореограф Бенуа Ришо ответил, кто был первым фигуристом из России, с кем он сотрудничал.

– С кем из русских фигуристов вы впервые стали сотрудничать?
— С Лизой Туктамышевой. Это было в 2015 году. Я был тогда на сборе в Швейцарии, работал с молодыми фигуристами, а Алексей Мишин был на этом же сборе со Стефаном Ламбьелем. И Мишин увидел, как я катаюсь, и спросил: «Кто этот парень?» И один из моих друзей сказал: «О, тебе надо подойти к Мишину, он никогда не задаёт вопросы просто так, из этого может что-то получиться. Когда Мишин кого-то замечает, то предлагает этому человеку работу. Он всегда помогает молодым продвинуться в карьере».

И тем же вечером мы встретились на ужине, и Мишин прямо спросил: «Хочешь поставить программу моим фигуристам?» С этого и началось наше сотрудничество, которое продолжается уже почти 12 лет, – приводит слова Ришо Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Муравьёва переходит под другой флаг! Как в фигурном катании меняют гражданство?
Муравьёва переходит под другой флаг! Как в фигурном катании меняют гражданство?
