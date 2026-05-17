Ришо — об отстранении россиян: когда сильные атлеты отсутствуют, это неизбежно ощущается

Известный французский хореограф Бенуа Ришо высказался о значимости участия российских фигуристах в международных стартах.

– Российское фигурное катание славится своей школой, многие тренеры, фигуристы, которые начинали у нас, сейчас выступают, работают за рубежом. Но уже четыре сезона наши фигуристы не имеют возможности соревноваться на международных стартах. На ваш взгляд, отсутствие россиян влияет каким-то образом на мировое фигурное катание?

– Российское фигурное катание всегда оказывало огромное влияние на развитие этого вида спорта. За многие годы Россия дала миру множество невероятных фигуристов, тренеров, хореографов и стилей, которые вдохновляли целые поколения по всему миру.

С чисто спортивной и художественной точки зрения, когда сильные атлеты отсутствуют на соревнованиях, это неизбежно ощущается, потому что именно конкуренция высокого уровня подталкивает всех вперёд — и в творческом, и в техническом плане.

Я считаю, что фигурное катание только выигрывает, когда во всём мире сохраняется очень высокий уровень мастерства, а множество различных школ, стилей и ярких личностей вносят свой вклад в эволюцию этого вида спорта, — приводит слова Ришо Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).