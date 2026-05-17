Камила Валиева поделилась новыми фотографиями в соцсетях

Российская фигуристка, участница Олимпийских игр 2022 года Камила Валиева опубликовала новые фотографии в своём телеграм-канале. Спортсменка появилась в кадре в платье светлых тонов.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Ранее известный французский хореограф Бенуа Ришо поставил новую программу для российской фигуристки Камилы Валиевой. После этого спортсменка опубликовала фото в социальных сетях со специалистом и поблагодарила его за постановку новой программы.

Напомним, Ришо прилетел в Новогорск в этом месяце для постановки программ российским спортсменам. Он также поработал с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым, Александрой Игнатовой (Трусовой) и Евгением Семененко.