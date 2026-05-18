Свириденко рассказал, как сложилась его карьера после неудачи с переходом в сборную Чехии

Российский тренер по фигурному катанию и хореограф Леонид Свириденко ответил на вопрос, что случилось с его карьерой после несостоявшегося перехода в сборную Чехии.

– Последнее большое интервью вы давали в 2022 году, когда ещё были в спорте, только-только сорвался ваш переход в сборную Чехии. Как с тех пор развивалась ваша карьера? Когда приняли решение закончить со спортом?

– Спустя сезон после того, как не получился переход в сборную Чехии, я думал продолжать выступать в России. Одновременно с этим занимался двумя дипломами – в СПбГУ и в спортивном колледже. Летом 2023 года я их защитил и поехал поработать в Италию, а когда вернулся, уже начал работать тренером в «Ангелах Плющенко», — рассказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.