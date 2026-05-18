Хореограф Свириденко рассказал о проблемах фигуриста Литвинцева с музыкой на Олимпиаде

Российский тренер и хореограф Леонид Свириденко рассказал, как решалась проблема с музыкой у азербайджанского фигуриста Владимира Литвинцева.

– Как возникли проблемы с музыкой у Владимира Литвинцева?
– Есть библиотека музыки ISU, заранее одобренной – Click’n’Clear. Если честно, не знаю, какую музыку оттуда можно брать, если ты ищешь что-то оригинальное, скорее всего, этой музыки там не будет. Чтобы получить разрешение на использование музыки, нужно подавать запрос на платформу, она связывается с правообладателями, и они выдают разрешение или же не выдают. Можно и связываться напрямую с обладателями прав.

Знаю, что у Вовы были куплены права на музыку к произвольной программе, на короткую их не было. Я сам подавал запрос в Click’n’Clear, он там провисел целый год и на него не ответили – система показывала, что правообладатель рассматривает запрос, но никуда дело не сдвинулось. Сам пытался писать в кинокомпанию, но это тоже не помогло.

– Владимиру пришлось менять музыку к уже готовой программе?
– Да, но он знал об этом заранее. Мы с ним созвонились перед Олимпиадой, и он сказал, что будет катать программу под прошлогоднюю музыку. Он всё подстроил, чтобы было удобно, — рассказал Леонид в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Владимир Литвинцев занял 29-е место (последнее) в короткой программе на Олимпиаде и не прошёл в произвольную.

