Леонид Свириденко поделился впечатлениями от работы с чемпионом Европы Адамом Сяо Хим Фа

Российский тренер по фигурному катанию Леонид Свириденко рассказал, каково было работать с чемпионом Европы французом Адамом Сяо Хим Фа.

– Сложно ли работать со спортсменами, с которыми практически нет разницы в возрасте?
– Здесь, наверное, проблема может возникнуть со стороны спортсмена. Не все готовы воспринимать специалистов, у которых опыта как будто бы не настолько больше, чем у них, или если тренер незначительно старше. Какое-то время я и сам таким был в юношестве. Что такого молодой тренер может мне сказать, до чего я сам не дойду?

Когда только начинал работать со спортсменами уровня мастеров, было у самого стеснение, сложно было на чём-то настоять, где-то заставить, но это прошло. Сейчас мы выстроили достаточно комфортную работу со спортсменами. И удивительно – такое чувствовал только с российскими спортсменами. Мне кажется, у иностранных фигуристов другой менталитет, я это почувствовал, когда впервые повёз Полину [Джуманиязову] на постановку к Бенуа и поработал с Адамом Сяо Хим Фа. Мы занимались прыжками, на тот момент мне было 22 года, а он уже был в европейском топе… Однако он слушал и делал ровно то, что я говорю, не отходил в сторону, не начинал делать что-то другое, не спорил. Он пробовал, а если что-то не получалось, мы это обсуждали, и это было так классно, — рассказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

