«Мишин говорит: «Так, давайте ставить». Хореограф Свириденко — о работе с Лутфуллиным

Российский тренер по фигурному катанию и постановщик Леонид Свириденко рассказал о работе с российским фигуристом Глебом Лутфуллиным.

– Как началось ваше сотрудничество с Глебом Лутфуллиным?

– В прошлом сезоне у Глеба был показательный номер «Забава», и он попросил меня поставить короткую под неё. Но как-то странно вышло, что не стал её катать, заменил на другую, а потом в конце сезона вернулся. В этом году стихийно получилось – я приехал в Питер по делам, пришёл на лёд, мы что-то с Глебом скользили, и тут Алексей Николаевич говорит: «Так, давайте ставить». Я нашёл музыку, начали ставить (улыбается), — рассказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Леонид Свириденко является постановщиком новой короткой программы Лутфуллина на сезон-2026/2027.