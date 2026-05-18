Свириденко о работе с Мишиным: он всё время в коньках, сам предлагает и показывает что-то

Российский тренер по фигурному катанию и хореограф Леонид Свириденко рассказал о сотрудничестве с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Алексеем Мишиным.

– В короткой программе у Ромы [Хамзина] в прошлом году было «Адажио» – серьёзный выбор для юниора.

– Алексей Николаевич видел Рому в этой музыке. Когда мы ставили, сошлись с Ромой на том, что можно сделать из этого что-то интересное, это был хороший челлендж. В целом сейчас работать стало проще и в плане выбора музыки, и в плане хореографии, мы нашли консенсус. Примерно знаю, куда Алексей Николаевич захочет поехать, в какую сторону заход, где какой шаг можно добавить, чтобы это совпадало с его видением.

– Алексей Николаевич настолько скрупулёзно относится к постановочному процессу?

– Вы что, он всё время в коньках, всегда приходит, когда нужно посмотреть программу, сам предлагает и показывает что-то (улыбается), — рассказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.