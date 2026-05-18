Хореограф Свириденко высказался о двух «Гладиаторах» в группе Мишина

Российский тренер по фигурному катанию и постановщик программ Леонид Свириденко рассказал, как относится к повторам музыки у фигуристов.

– В прошлом году в группе Мишина вышла забавная ситуация с совпадением музыки – у двух фигуристов был «Гладиатор», одного из которых поставили вы.

– Программы ставились параллельно на разных катках. Поставили с Ромой произвольную, а потом Владислав Сезганов показал музыку из программы Жени [Семененко].

– Как вообще относитесь к таким повторам?

– Это неизбежно. Иногда действительно есть желание поставить программу на музыку из золотого фонда, иногда это идёт от тренера. Сейчас пришёл к тому, что всегда пытаюсь найти что-то оригинальное. Почему мы с Ромой тогда взяли «Гладиатора» – как раз вышла вторая часть фильма, там были новые кусочки музыки, мне показалось, что это своевременно, мы приступили к постановке. Потом шутили, что у Жени первая часть, у Ромы – вторая. Опера одна, акты разные (улыбается), — рассказал Леонид в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, произвольную программу Романа Хамзина под музыку из «Гладиатора» ставил Свириденко, произвольную программу Евгения Семененко ставил Даниил Глейхенгауз.