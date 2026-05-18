«Не думаю, что мы отстали». Хореограф Свириденко — о программах российских фигуристов

Российский тренер по фигурному катанию и постановщик программ Леонид Свириденко рассказал, как оценивает уровень фигурного катания в России, и сравнил его с международным.

– Российские спортсмены уже четыре года отстранены от международных стартов, и существует мнение, что по части программ мы отстали от того, что происходит за рубежом. Вы как специалист работаете и с зарубежными фигуристами, и с российскими – чувствуете ли, что россияне в чём-то отстают?

– Не думаю, что мы отстали. Нужно смотреть по разным видам. Когда наши девочки катались, у всех были хорошие программы, они классно катались, дотянуто, с переходами. Если брать мужское катание, то мне кажется, что случился большой шаг вперёд в плане постановок. Всё равно все видят какие-то модные тенденции, следят за тем, что происходит в мире. Предстоит ещё много работы, но сейчас больше стали уделять внимание катанию, в тренерских штабах появляются свои скользисты, есть множество талантливых постановщиков. Думаю, результат этой работы будет виден уже на следующем поколении фигуристов, — рассказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.