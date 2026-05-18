Российский хореограф назвал программы, после которых можно влюбиться в фигурное катание

Российский тренер по фигурному катанию Леонид Свириденко рассказал, чьи программы считает искусством.

– Можете ли вы посоветовать какие-то программы, чтобы человек посмотрел их и влюбился в фигурное катание?

– Мне кажется, если даже открыть топ-10, топ-12 прошедшей Олимпиады, то будет очень много хороших постановок, спортсменов, которые классно катаются. Можно посмотреть постановки Каори Сакамото, причём абсолютно любые. Многое зависит от самого фигуриста, какую бы гениальную постановку ты ни придумал, всё зависит от того, кто и как её исполняет. Каори божественно катается, на какой скорости она едет – это искусство. Можно взять какие-то программы Адама Сяо Хим Фа, Эшли Вагнер, Каролины Костнер, — рассказал Свириденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.