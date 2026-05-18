Бенуа Ришо показал, как его сын ест «Алёнку»

Известный хореограф Бенуа Ришо сделал новую публикацию в социальных сетях. На фотографии, выложенной сегодня, 18 мая, видно, как его сын ест шоколад «Алёнка».

Фото: из личного архива Бенуа Ришо

Напомним, Ришо прилетел в Новогорск в этом месяце для постановки программ российским спортсменам. Хореограф успел поработать с Камилой Валиевой, Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым, Александрой Игнатовой (Трусовой) и Евгением Семененко.

Ранее Ришо опубликовал в социальных сетях отрывок новой программы Валиевой. Ради сотрудничества с участницей Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) специалист задержался в России на несколько дней.