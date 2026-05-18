Алексей Мишин: победа «Зенита» сказывается на настроении моих фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, насколько чемпионство футбольного «Зенита» (Санкт-Петербург) в Российской Премьер-Лиге – 2025/2026 повлияло на настроение его воспитанников.

— Насколько неожиданным для вас стало чемпионство «Зенита»?

— На финальном этапе тревога была. «Зенит» — единственная команда из Санкт‑Петербурга, которая захватывает массу наших людей. Конечно, для нас большая радость всякая победа «Зенита». Я всю свою сознательную жизнь провёл в Петербурге, и мне как настоящему петербуржцу всегда радостна победа любого спортсмена и команды нашего города. А за чемпионство «Зенита» вообще 10-кратно рад. Я пришёл на каток и чувствую, что известие о том, что «Зенит» победил, подняло общий тонус и активность настроения моих спортсменов. Так что спорт всеобъемлющ, и победа «Зенита» сказывается на настроении каждого петербуржца и в том числе моих фигуристов, – приводит слова Мишина «Матч ТВ».

В решающем матче чемпионата «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 1:0. Эта победа позволила клубу из Санкт-Петербурга набрать 68 очков в турнирной таблице и обойти «Краснодар» (66 очков).