Кагановская и Некрасов поблагодарили Ришо за постановку программы на сезон-2026/2027

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов поблагодарили известного французского хореографа Бенуа Ришо за сотрудничество и постановку произвольного танца на сезон-2026/2027.

«Произвольный танец на сезон-2026/2027 готов.

Огромное спасибо, Бенуа, за эту замечательную программу, нам было очень весело работать с тобой. Мы уже скучаем по тебе», – написали Кагановская и Некрасов в социальной сети.

Ранее Ришо посетил Новогорск для постановки программ российским спортсменам. Хореограф успел поработать с Камилой Валиевой, Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым, Александрой Игнатовой (Трусовой) и Евгением Семененко.