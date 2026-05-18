Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кагановская и Некрасов поблагодарили Ришо за постановку программы на сезон-2026/2027

Кагановская и Некрасов поблагодарили Ришо за постановку программы на сезон-2026/2027
Комментарии

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов поблагодарили известного французского хореографа Бенуа Ришо за сотрудничество и постановку произвольного танца на сезон-2026/2027.

«Произвольный танец на сезон-2026/2027 готов.

Огромное спасибо, Бенуа, за эту замечательную программу, нам было очень весело работать с тобой. Мы уже скучаем по тебе», – написали Кагановская и Некрасов в социальной сети.

Ранее Ришо посетил Новогорск для постановки программ российским спортсменам. Хореограф успел поработать с Камилой Валиевой, Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым, Александрой Игнатовой (Трусовой) и Евгением Семененко.

Материалы по теме
«Отношусь к Ришо как к своему папе в мире хореографии». Интервью с Леонидом Свириденко
Эксклюзив
«Отношусь к Ришо как к своему папе в мире хореографии». Интервью с Леонидом Свириденко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android