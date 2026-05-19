«Ура! Наконец-то я отдохну!» Сакамото — о самом сложном сезоне и пандемии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр японская фигуристка Каори Сакамото рассказала, какой сезон считает самым сложным в карьере и как она переживала пандемию COVID-19.

«Сезон-2019/2020. Это был сезон после моего первого выступления на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Я не хотела, чтобы люди думали, будто я попала в сборную по счастливой случайности. Я упорно тренировалась весь год, как и олимпийские чемпионки. Кроме того, чемпионат мира проходил в Японии, так что я выкладывалась по полной. Как раз в это время я столкнулась с негативной реакцией на все эти усилия.

В том же сезоне, в начале 2020 года, началась пандемия COVID-19. Я почувствовала, что у меня появилась законная передышка. Сначала я думала: «Ура! Наконец-то я отдохну!» — в течение первого месяца. Но когда все перестали выходить на лёд, я начала думать: «Если я сейчас буду усердно тренироваться вне льда, то, когда я снова выйду на лёд, мне не придётся начинать с нуля — я смогу сразу включиться в работу и продолжать совершенствоваться». Именно тогда моё мышление стало гораздо позитивнее, я стала более мотивированна.

Я полтора месяца не каталась, а только усердно тренировалась. После возвращения на лёд я смогла подойти к тренировкам с гораздо более позитивным настроем. Переломным моментом стало то, что я не могла кататься из-за COVID», — приводит слова Сакамото Sponichi Annex.

Напомним, Каори Сакамото завершила спортивную карьеру в марте этого года. Она двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года (одно серебро в командном турнире, одно – в личном), бронзовый призёр ОИ-2022, а также четырёхкратная чемпионка мира.