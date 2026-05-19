«Он очень любит Россию». Волков — о сборах в России с Флораном Амодио

Российский тренер Александр Волков пригласил чемпиона Европы по фигурному катанию француза Флорана Амодио и его учеников на сборы в Россию.

«Мы с Флораном давно дружим — лет 10 уже пересекаемся на соревнованиях. Поэтому подумал — почему не пригласить его к нам, в Россию? На моё предложение Флоран только переспросил: «А это возможно?» И сразу согласился, причём с удовольствием — он очень любит Россию, здесь у него много друзей.

Флоран поначалу был озадачен получением визы, но, как оказалось, в России этот вопрос решается достаточно просто — всё оформили онлайн, даже в посольство идти не потребовалось. Так что теперь ждём его к нам. Приедет он, кстати, не один — с ним ждём в гости Екатерину Куракову и Люка Экономидеса. Участие в сборах доступно не только для моих учеников, но и для всех фигуристов из России. Это очень ожидаемое событие. Как говорится, свежая кровь, что-то новое. Тем более что Амодио и как фигурист был запоминающимся, экстравагантным, и сейчас как хореограф очень крут», — приводит слова Волкова ТАСС.

Сборы пройдут с 6 по 18 июля в Апрелевке на катке школы фигурного катания Волкова.

Напомним, Флоран Амодио является чемпионом Европы 2011 года, четырёхкратным чемпионом Франции. Также он дважды участвовал в Олимпийских играх — в Ванкувере и Сочи. На Олимпиаде-2026 Амодио был в роли тренера – он выводил на олимпийский лёд Екатерину Куракову, выступающую за Польшу, и француза Люка Экономидеса.