«Мне нравится работать с талантливыми». Авербух — о сотрудничестве с Костылевой и Дзепкой

Хореограф и призёр Олимпийских игр Илья Авербух поделился впечатлениями от работы с фигуристками Еленой Костылевой и Софией Дзепкой.

«Мы замечательно поработали с Леной. Она, безусловно, очень талантливая девочка. Думаю, что программа получилась яркая, подходящая ей, сильная по накалу и эмоциям. Мы её ещё будем дорабатывать, сейчас сделан только костяк. Работать было очень‑очень здорово.

Также в этом году я работал с Дзепкой. У меня такие девочки‑юниоры — наше будущее, но мне нравится работать с талантливыми людьми, к которым, безусловно, относятся и Лена, и София», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».