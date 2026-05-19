Познер — о Тутберидзе: она умная, красивая женщина. Это сочетание довольно мощное

Журналист Владимир Познер восхитился тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе, у которой он брал интервью в 2019 году.

– Почему вы позвали Этери Тутберидзе в свою передачу, выбрали её героиней?

– Я на свою передачу всегда звал людей, которые мне были интересны. Не потому, что человек, скажем, тренер по фигурному катанию. Этого мне недостаточно. Или, скажем, депутат Государственной думы. Причина должна быть больше.

И в данном случае мне показалось, что она совершила какой-то прорыв. Что-то изменила в фигурном катании. А так как я хорошо знаю Татьяну Тарасову, очень давно и очень хорошо, мне было интересно поговорить с ней, вот с этой женщиной. Какие у неё взгляды, как это работает?

Меня, например, всегда смущало, когда к спорту привлекают несовершеннолетних. В художественной гимнастике это встречается. Думаю, что это очень вредно для человека, когда он ещё физически не сформировался. Да, он может сгибаться в три погибели, чего не может более старший человек. Но тем не менее в результате этого, как мне представляется, организму наносится некоторый вред.

И мне казалось, что вот эти совсем-совсем девочки, которые есть в фигурном катании, не то же ли самое происходит с ними? Я понимаю, что они приносят медали, они приносят славу, они приносят успех. Но я хотел об этом, в частности, с ней поговорить.

– Поменялось ваше мнение после разговора с Тутберидзе?

– Нет. Хотя есть такие фигуристки, их несколько человек, которые в 14-15 лет выигрывали Олимпийские игры. Здорово, да, конечно.

Но всё-таки думаю, что тот объём работы, который нужно проделать, чтобы сегодня – я имею в виду последние 10-летия – победить на Олимпийских играх или на первенстве мира, тот объём работы, который требуется, как мне кажется, для совсем молодого организма, вреден.

Люди, которые не занимались спортом никогда, просто не понимают, сколько отдаётся сил. Я занимался спортом не профессионально совершенно, но поскольку очень люблю спорт, интересовался этим. Скажем, я играю в теннис. Играю неплохо. Но если посмотреть на тренировки тех людей, которые играют профессионально, которые в первой сотне – это надо быть железным человеком. А когда это совсем подросток, мне кажется, что организм к этому не готов. Ещё раз говорю: мне так кажется. И пока что никто не убедил меня, что я должен думать иначе. Пока нет.

– Вы говорили, что Этери вас очаровала. Чем?

– Целым рядом вещей. Во-первых, она была очень прямая. Она отвечала на вопросы. Как интервьюеру мне всегда импонирует, когда человек отвечает на твой вопрос, а не начинает вокруг да около.

Во-вторых, она умная. Меня иногда спрашивают: а что вам больше всего нравится в женщине? Я говорю: ум. Так же, как и в мужчине, кстати. Она умная, это приятно.

Потом, она обаятельная, она красивая женщина. Это сочетание довольно мощное, – приводит слова Познера «Спортс».