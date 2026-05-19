Познер: Малинин, конечно, выдающийся. Но я отдаю предпочтение Плющенко

Журналист Владимир Познер рассказал, почему ему больше нравилось катание Евгения Плющенко, чем Ильи Малинина.

– Вот Илья Малинин: ну хорошо, ну прыгает, здорово, дальше что? Кто-то ещё дальше прыгнет. Это превращается в нечто вроде… даже не лёгкой атлетики – там кто выше прыгнет, кто дальше. Тут уже никаких чувств не надо, ничего, просто это чисто физические достижения. Да, здорово. Ну и что?

В этом смысле я, наверное, консервативный человек. Мне очень нравилось, когда всё-таки важность артистизма была значительной. Сейчас это не так.

– Но вы называли Малинина выдающимся фигуристом современности.

– Он, конечно, выдающийся. Особенно с учётом того, как сегодня оценивают. Конечно, то, что он делает, пока никто не делает. В этом смысле он выдающийся.

Но я отдаю предпочтение тому же Плющенко. Потому что я помню… Просто не могу вам передать… Я видел его на Олимпийских играх, когда он побеждал, получил золотую медаль, просто дух захватывало с точки зрения того, как же это красиво. Именно красиво!

Фигурное катание, в конце концов, должно быть красивым: надевают костюмы, не просто майку и шорты, правда же? Значит, вопрос красоты там, по идее, важный. А в самом катании особой красоты-то уже нет. Есть атлетичность в большей степени, – приводит слова Познера в «Спортс».