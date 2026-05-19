Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мария Захарова примет участие в шоу Донована Каррильо в Мексике

Мария Захарова примет участие в шоу Донована Каррильо в Мексике
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 Мария Захарова примет участие в ледовом шоу мексиканца Донована Каррильо. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия. Шоу пройдёт 4 июля в Керетаро.

«Мария Захарова — чистая элегантность на льду. Одна из ярких молодых фигур российского фигурного катания приезжает в Керетаро со стилем, который не забывается. Одна из будущих больших фигур мирового фигурного катания», — говорится в заявлении пресс-службы мероприятия.

Также выступят эстонец Александр Селевко, американцы Валентина Плазас и Максимилиано Фернандес, чемпионка мира по экстремальному фигурному катанию Виолетта Афанасьева. Имена ещё двух участников шоу будут объявлены позднее.

Материалы по теме
Познер — о Тутберидзе: она умная, красивая женщина. Это сочетание довольно мощное
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android