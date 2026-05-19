Мария Захарова примет участие в шоу Донована Каррильо в Мексике

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 Мария Захарова примет участие в ледовом шоу мексиканца Донована Каррильо. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия. Шоу пройдёт 4 июля в Керетаро.

«Мария Захарова — чистая элегантность на льду. Одна из ярких молодых фигур российского фигурного катания приезжает в Керетаро со стилем, который не забывается. Одна из будущих больших фигур мирового фигурного катания», — говорится в заявлении пресс-службы мероприятия.

Также выступят эстонец Александр Селевко, американцы Валентина Плазас и Максимилиано Фернандес, чемпионка мира по экстремальному фигурному катанию Виолетта Афанасьева. Имена ещё двух участников шоу будут объявлены позднее.