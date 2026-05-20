Роднина усомнилась в Петросян, не увидев в ней лидера российского фигурного катания

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение о том, что статус Аделии Петросян как лидера российского фигурного катания не является идеальным.
«Мы сейчас все сосредоточились на Петросян, но у нас есть и другие девочки, которые сегодня даже больше нацелены на результат, имеют больше опыта и ничуть не уступают в технике. А дальше включаются не прыжки и наличие сложных элементов, а фигурное катание.
У нас возвращаются Трусова и Валиева. Такая конкуренция будет вызывать не только интерес, но и повышение результата», — приводит слова Родниной Sport24.
На Олимпийских Играх-2026 Петросян заняла шестое место.
На Кубке Первого канала по фигурному катанию, который проходил 21–22 марта 2026 года в Санкт-Петербурге, Петросян набрала 76,45 балла за короткую программу и заняла первое место.