«Я бы с радостью это сделала». Алиса Лью — о выступлении на Олимпиаде-2030

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию американка Алиса Лью рассказала о своих планах на следующую Олимпиаду-2030.

«За четыре года может многое произойти. Я не знаю. Я бы с радостью это сделала, потому что это действительно самая большая сцена. А какой артист не хотел бы выступить на самой большой сцене? Но до этого ещё так далеко. Я, честно говоря, не знаю. К тому же у меня нет права голоса в этом вопросе. Меня должны выбрать в команду — так что кто знает, смогу ли я вообще продержаться четыре года», — приводит слова Лью FS Gossips.

20-летняя Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой в составе сборной США в командных соревнованиях, а также выиграла золото в личном турнире.

