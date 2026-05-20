Ришо мог поставить программу Костылевой, но сделка не состоялась из-за цены — источник

Известный французский хореограф Бенуа Ришо мог стать автором одной из двух новых соревновательных программ для двукратной чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, однако академия «Ангелы Плющенко», где тренируется фигуристка, не договорилась с постановщиком из-за запрашиваемой им цены. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам источника, «Ангелы Плющенко» обращались к Ришо, и хореограф был готов поставить программу за $ 15 тыс., что в три раза превышает среднестатистическую выплату постановщику в российской сфере фигурного катания.

Бенуа Ришо в мае 2026 года прибыл в Москву, где поставил программы нескольким известным фигуристам — Камиле Валиевой, Александре Трусовой, Евгению Семененко, Василисе Кагановской/Максиму Некрасову.