Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренеры Жук и Свинин рассказали, что пригласили на каток священнослужителя

Тренеры Жук и Свинин рассказали, что пригласили на каток священнослужителя
Комментарии

Тренеры по танцам на льду Ирина Жук и Александр Свинин сообщили, что пригласили священнослужителя на каток для освящения льда.

«Честно говоря, мы даже батюшку приглашали к нам на каток — потому что, ну, столько совпадений происходит, что начинаешь уже задумываться. Приходил к нам батюшка, разговаривал со спортсменами, святой водичкой окропил. Надеемся, что это как-то поможет. Сейчас, слава богу, наши фигуристы замотивированы на борьбу. И с постановками для пар Леонтьевой/Горелкина, Пестовой/Лагутова и Кузьминой/Студеникина мы уже разобрались, так что ожидания у нас хорошие. Единственное — возможно, будут какие-то изменения у взрослых по части ритм-танца, потому что ещё могут последовать корректировки в правилах», — отметил Свинин.

«Мы сделаем так, чтобы чуть быстрее стал проходить постановочный процесс. Возможно, такой стрессовый сезон нам был в некотором роде нужен — как минимум для перемен в нас самих», — приводит слова Ирины Жук «Газета.ру».

Материалы по теме
Тарасова назвала большим безобразием возможный недопуск фигуристов до международной арены
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android