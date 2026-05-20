Тренеры Жук и Свинин рассказали, что пригласили на каток священнослужителя

Тренеры по танцам на льду Ирина Жук и Александр Свинин сообщили, что пригласили священнослужителя на каток для освящения льда.

«Честно говоря, мы даже батюшку приглашали к нам на каток — потому что, ну, столько совпадений происходит, что начинаешь уже задумываться. Приходил к нам батюшка, разговаривал со спортсменами, святой водичкой окропил. Надеемся, что это как-то поможет. Сейчас, слава богу, наши фигуристы замотивированы на борьбу. И с постановками для пар Леонтьевой/Горелкина, Пестовой/Лагутова и Кузьминой/Студеникина мы уже разобрались, так что ожидания у нас хорошие. Единственное — возможно, будут какие-то изменения у взрослых по части ритм-танца, потому что ещё могут последовать корректировки в правилах», — отметил Свинин.

«Мы сделаем так, чтобы чуть быстрее стал проходить постановочный процесс. Возможно, такой стрессовый сезон нам был в некотором роде нужен — как минимум для перемен в нас самих», — приводит слова Ирины Жук «Газета.ру».