«Сезон прошёл в борьбе». Жук и Свинин — о травме Софьи Леонтьевой

Известные российские тренеры по фигурному катанию Ирина Жук и Александр Свинин, работающие со спортсменами, выступающими в танцах на льду, рассказали подробности травмы, полученной фигуристкой Софьей Леонтьевой по ходу минувшего сезона.

— Давайте начнём с Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина. Помню, у Сони попала инфекция в рану на руке.

Свинин: С ребятами в этом плане получилось очень обидно. Они выехали на этап Гран-при в Магнитогорск на свой первый старт и выглядели очень прилично, несмотря на начало сезона. Шли первыми после ритм-танца, по сумме стали вторыми.

Ребята эмоционально воспряли — и по баллам, и по местам всё шло хорошо. Сезон, как казалось, получается. Дальше должен был быть этап в Москве. Оставалось несколько дней, мы делали тренировочные прогоны в костюмах. И в ходе проката Соня порезала несколько пальцев на руке. Довольно глубокие были ранки, но глобально ничего особенного — такое в танцах случается сплошь и рядом. Соне оказали первую помощь и даже сказали сперва, что зашивать ничего не надо. И вдруг на следующий вечер она звонит и говорит, что палец распух и пульсирует. Через какое-то время присылает фотографию — от кисти до плеча идут красные вены. Ужас какой-то.

Жук: Инфекция попала. Каким образом?..

Свинин: Сразу же вызвали скорую. Соня поехала в больницу вместе с нашим врачом. Уже ночь была. И ей сказали, что нужно делать срочную операцию. Вставили трубки для откачки гноя… Уже после мы приехали к ней в больницу, решили у врачей спросить, а как вообще такое могло случиться? Ведь раны сразу обработали, всё было нормально. Они говорят, что бывает, но очень редко. И вот это «очень редко» попало на ребят.

Жук: Причём федерация пошла нам навстречу, за что им спасибо. Дали ребятам этап в Омске на замену. Но, к сожалению, подготовиться мы не успели.

Свинин: Получилось успеть только к чемпионату России — и то с большим трудом. Пальцы на той руке у Сони не гнулись, так что выступили как смогли. В итоге весь сезон, несмотря на отличную подготовку, прошёл в борьбе. Причём, что самое обидное, всё решил случай. Бывает, что не попадаешь с программами, к примеру, или с музыкой. А здесь всем всё понравилось, но на выходе получилось как получилось.

Жук: Всего три старта в итоге у ребят было в сезоне. Конечно, за столь малый срок, учитывая все обстоятельства, раскрыться у них не получилось. Хотя все предпосылки для этого были, — приводит слова Жук и Свинина «Газета.Ru».