Жук и Свинин — о выходе россиян на международную арену: надо морально не сломаться

Известные российские тренеры по фигурному катанию Ирина Жук и Александр Свинин, работающие со спортсменами, выступающими в танцах на льду, ответили, готовы ли российские танцоры к выходу на международную арену и конкуренции на ней.

— Наши танцы готовы к выходу на международку?

Жук: Ох, тяжело будет… Надо морально не сломаться.

Свинин: Сам по себе выход на международную арену для нашей сборной будет очень трудным. Но надо с чего-то начинать. Вы правильно заметили — по телевизору сравнения проводить неправильно. Когда ты находишься там, в борьбе, всё ощущается совершенно иначе. И сами спортсмены в этой очной конкуренции с международными лидерами растут над собой в совершенно ином темпе.

Жук: Хочу отметить, что у наших пар есть одно важное преимущество — экстерьер и отличная подобранность по параметрам. Российские танцы выделяются красотой, и в нашем виде этот фактор играет значительную роль. Поэтому есть ощущение, что «задушить» нас на корню всё же не сумеют. Раз зажмут, два, а третий, условно говоря, не сумеют. Но нас, тренеров, эти закулисные игры касаться не будут. Наше дело — подготовить и настроить, а дело спортсменов — кататься так, чтобы не было дополнительных поводов придраться, — приводит слова Жук и Свинина «Газета.Ru».