Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жук и Свинин — о выходе россиян на международную арену: надо морально не сломаться

Жук и Свинин — о выходе россиян на международную арену: надо морально не сломаться
Комментарии

Известные российские тренеры по фигурному катанию Ирина Жук и Александр Свинин, работающие со спортсменами, выступающими в танцах на льду, ответили, готовы ли российские танцоры к выходу на международную арену и конкуренции на ней.

— Наши танцы готовы к выходу на международку?
Жук: Ох, тяжело будет… Надо морально не сломаться.

Свинин: Сам по себе выход на международную арену для нашей сборной будет очень трудным. Но надо с чего-то начинать. Вы правильно заметили — по телевизору сравнения проводить неправильно. Когда ты находишься там, в борьбе, всё ощущается совершенно иначе. И сами спортсмены в этой очной конкуренции с международными лидерами растут над собой в совершенно ином темпе.

Жук: Хочу отметить, что у наших пар есть одно важное преимущество — экстерьер и отличная подобранность по параметрам. Российские танцы выделяются красотой, и в нашем виде этот фактор играет значительную роль. Поэтому есть ощущение, что «задушить» нас на корню всё же не сумеют. Раз зажмут, два, а третий, условно говоря, не сумеют. Но нас, тренеров, эти закулисные игры касаться не будут. Наше дело — подготовить и настроить, а дело спортсменов — кататься так, чтобы не было дополнительных поводов придраться, — приводит слова Жук и Свинина «Газета.Ru».

Материалы по теме
«Скучно без них». ISU блокирует прыжки — русские штампуют квады и пятерные «по приколу»
«Скучно без них». ISU блокирует прыжки — русские штампуют квады и пятерные «по приколу»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android