Алина Загитова показала празднование своего 24-летия

Олимпийская чемпионка (2018) российская фигуристка Алина Загитова показала, как отпраздновала свой день рождения. 18 мая фигуристке исполнилось 24 года.

Видео празднования Загитова опубликовала у себя на странице в соцсети. Фигуристка задула на торте свечу в комнате, украшенной розовыми и белыми шарами, а также большой цифрой 24.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). В сезоне-2017/2018 она дебютировала на взрослом уровне. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристка выиграла золотую медаль в одиночном катании и серебряную — в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления в финале серии Гран-при.