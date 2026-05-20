Главная Фигурное катание Новости

Елена Костылева отправилась в отпуск на Мальдивы

Двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева проводит отпуск на Мальдивах. Она поделилась фотографиями в своём телеграм-канале.

Елена Костылева на отдыхе

Фото: Телеграм-канал Елены Костылевой

В предстоящем сезоне короткая программа Костылевой будет исполнена под «Болеро» Мориса Равеля. Эту программу ей поставил пятикратный чемпион России Иван Букин. Произвольную программу Елене Костылевой поставил знаменитый хореограф и продюсер Илья Авербух. Тема и музыка произвольной программы остаются неизвестными.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о повышении возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет в 2022 году, поэтому на взрослый уровень Елена сможет выйти только через два года.

