Ришо опроверг информацию, что постановка программы Костылевой сорвалась из-за финансов

Известный французский хореограф Бенуа Ришо опроверг появившуюся ранее информацию, что его сотрудничество с двукратной чемпионкой России среди юниоров фигуристкой Еленой Костылевой не состоялось из-за высокого денежного запроса постановщика.

«Это неправда. Мы ни разу не обсуждали с ними финансы. Ещё до приезда в Москву ко мне обратился Ари Закарян с вопросом, могу ли я поставить программу Лене. Ни с тренерами, ни с её семьей я не общался. Я ответил, что был бы очень рад поработать с ней, но вопрос во времени — я понимал, что будет проблематично найти достаточно времени для совместной работы.

У нас даже не дошло дело до обсуждения деталей — я сразу сказал, что у меня уже есть договорённости с другими фигуристами, и график в Новогорске очень плотный. Мы договорились, что если я увижу, что расписание позволяет, я свяжусь с ними. Но в итоге работы было столько, что это было невозможно», — приводит слова Ришо журналист Майя Багрянцева у себя в телеграм-канале «Всем лутц!».