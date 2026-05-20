Илья Малинин — о детстве: никогда не был дома, всегда проводил время на катке

Американский фигурист Илья Малинин поделился воспоминаниями о детстве, проведённом на катке. Сейчас он выступает в Портленде с шоу Stars on Ice, поддерживая местный каток в торговом центре Lloyd Center.

«Я думаю, очень важно, чтобы все понимали: каждому непросто найти место для катания. Потому что это очень требовательный вид спорта — с точки зрения физических, эмоциональных и финансовых затрат. Я никогда не был дома или в детском саду. Я всегда проводил время на катке», — приводит слова Малинина Oregonian.

Илья Малинин — олимпийский чемпион (2026, командный турнир), двукратный чемпион мира (2024, 2025), трёхкратный победитель финала Гран‑при (2023-2025) и четырёхкратный чемпион США (2023-2026).