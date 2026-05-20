Антон Сихарулидзе — единственный кандидат на пост президента ФФККР

Олимпийский чемпион (2002) и действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на данный пост на предстоящих выборах. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России», – цитирует пресс-службу ФФККР источник.

Отчётно-выборная конференция спортивной организации пройдёт 22 мая в Москве. Впервые Сихарулидзе был избран на должность президента ФФККР в 2024 году.

Российские фигуристы не выступают на международной арене с 2022 года.

