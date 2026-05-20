«Главная цель Гуменника стажировка и международный опыт». Дайнеко о стажировке Петра в США

Российский тренер по фигурному катанию Вероника Дайнеко высказалась по поводу стажировки своего ученика Петра Гуменника в США и негативных комментариев в его сторону.

«Я очень надеюсь и уверена, что главная цель Петра — стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения. Вот и всё. И я уверена, что, какие бы фото ни выставляли, он едет к Рафаэлю Владимировичу [Арутюняну] за спортивным результатом, а не для того, чтоб устраивать свою личную жизнь. Поехать за тридевять земель с целью с Елизаветой [Туктамышевой] встретиться и романтику разводить, такого нет. Это просто выставляют, чтоб люди обсуждали», — написала Дайнеко в комментариях группы «Фигурное катание» в ВК.