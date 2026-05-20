«У нас получился настоящий интенсив». Ришо — об опыте сотрудничества с Валиевой

Известный французский хореограф Бенуа Ришо рассказал об опыте сотрудничества с фигуристкой Камилой Валиевой, которой он поставил программу на сезон-2026/2027.

«Мы начали обсуждать совместную работу ещё зимой, нас представили друг другу общие знакомые. Но долго было непонятно, как получится это организовать и сколько у нас будет времени. Когда я понял, что мой график в Москве позволяет нам поработать, сразу связался с командой Камилы.

До приезда в Новогорск я не знал, какую программу мы будем ставить — короткую или произвольную. Поэтому заранее попросил Седрика Тура подготовить несколько вариантов музыки. Он очень оперативно нам помог, за что я ему очень благодарен.

В итоге один из вариантов подошёл, мы поставили короткую программу — и могу сказать, что эту музыку пока в фигурном катании не использовали. Это очень особенная и сильная композиция, в ней много смены ритма.

Мне кажется, что Камила в таком стиле пока не каталась — и он ей невероятно подошёл. Но моей идеей было не изменить её, а построить программу вокруг самой Камилы и того, какой фигуристкой она является. Мы искали, как по-новому можно играть с музыкой, использовать движения её тела и рёберность скольжения. Это про эволюцию фигуриста — какие-то вещи были для неё новыми, особенно в работе над дорожкой шагов. Но Камила очень талантливая спортсменка и схватывает всё буквально на лету.

Конечно, у нас было совсем немного времени — постановка заняла три дня, но мы проводили на льду по многу часов. Ставили хореографию и делали очень много прокатов — одной из самых частых моих фраз была «ещё раз!» Камила даже смеялась, что не помнит, чтобы когда-то делала так много повторов и проводила столько времени на льду. Так что у нас получился настоящий интенсив», — цитирует Ришо журналист Майя Багрянцева у себя в телеграм-канале «Всем лутц!».