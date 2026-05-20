Академия Плющенко хочет пригласить Бенуа Ришо для постановок программ фигуристам

Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко планирует в будущем пригласить известного французского хореографа Бенуа Ришо для постановок программ фигуристов команды. Об этом рассказала продюсер и совладелец академии Яна Рудковская.

«Мы хотели поставить программу Лене у Бенуа, [агент] Ари Закарян вёл переговоры. Но у него вообще не было времени. Он приезжал под определённых спортсменов. Ценник за его программы известен, нас он устраивал. Ничего страшного, ещё будет возможность. Мы никуда не торопимся. В следующий раз планируем его пригласить через Ари, чтобы он никуда не спешил и точечно поставил нашим четырём спортсменам программы на одной из наших ледовых арен», — приводит слова Рудковской «РИА Новости Спорт».