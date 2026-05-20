Тарасова — о выборах главы ФФККР: Сихарулидзе — грамотный человек, выбор сделан правильно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России.

«С одной стороны, тот факт, что Антон Сихарулидзе будет единственным кандидатом, говорит о том, что никто не чувствует себя способным занять эту высокую позицию и что-то сделать для фигурного катания. С другой стороны, большие задачи не всем по плечу. Антон — грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Отчётно-выборная конференция спортивной организации пройдёт 22 мая в Москве. Впервые Сихарулидзе был избран на должность президента ФФККР в 2024 году.