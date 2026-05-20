Хавронина рассказала, успеет ли Нарижный восстановиться к старту нового сезона

Двукратный бронзовый призёр чемпионата России Ирина Хавронина, выступающая в танцах на льду с Дэвидом Нарижным, рассказала, успеет ли её партнёр восстановиться к новому сезону. В декабре 2025 года Нарижный перенёс вторую за год операцию на колене.

— Произвольную будете оставлять прошлогоднюю?

— Да. Что, мы её зря поставили, что ли? Сейчас Дэвид выходит два-три раза в неделю, а на реабилитацию он ездит каждый день. В целом уже неплохо себя чувствует, но пока не надо форсировать.

— Какие прогнозы? Дэвид успеет восстановиться к новому сезону?

— Мы планируем. План — выйти со всеми в календаре соревнований. Пока всё идёт по плану. Я весной пойду в отпуск, а Дэвид будет заниматься реабилитацией, — приводит слова Хаврониной Sport24.